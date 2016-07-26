Со станций Красноярской магистрали отправили свыше 40 млн тонн грузов

За первое полугодие текущего года промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали 40 млн тонн различных грузов. Это на 8,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Положительная динамика погрузки отмечена по следующим номенклатурам:

уголь — 25,6 млн тонн (+16,5 % к аналогичному периоду 2016 года);

руда цветная — 3,2 млн тонн (+7,3 %);

лесные грузы — 2,1 млн тонн (+2,2 %);

цветные металлы — 788 тыс тонн (+2,8 %);

зерно — 271 тыс тонн (+5 %);

промсырье — 416 тыс тонн (+0,7 %).

Снижение сохраняется в сегменте железной руды. По итогам шести месяцев 2017 года со станций магистрали отправлено 348,4 тыс тонн этого вида сырья, что на 36,4 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Снизились также объемы погрузки нефти — 5 млн тонн (-6,6 %), цемента — 249 (8,2 %), стройматериалов — 549,3 тыс тонн (-40,9 %).

Грузооборот за январь-июнь 2017 года увеличился на 5,7 % и составил 62,2 млрд тонно-километров.