Четыре человека пропали при взрыве на шахте рудника в Норильске

На руднике «Заполярный» произошел взрыв газа, связь потеряна с четырьмя шахтерами, сообщили 7 июля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Хлопок газа в шахте рудника «Заполярный» заполярного филиала компании Норникель произошел сегодня около 10:00. Следователи сообщили, что из шахты эвакуировали 123 человека, еще с четырьмя связь установить пока не удалось.

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По предварительной информации компании «Норникель», при проведении строительных работ шахтостроителями Заполярной строительной компании, взорвались пары метана. Уже известно о гибели трех шахтеров, еще несколько человек получили травмы. На месте происшествия работают бригады горноспасателей.

«Сейчас ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь», — рассказал заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Градюшко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции обеспечивают общественного порядка и беспрепятственный проезд специальной техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что в Норильске открыли "горячую линию" - уточнить информацию о происшествии можно по телефону 8 (3919) 22-33-38.