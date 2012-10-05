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Следователи возбудили уголовное дело по аварии в шахте рудника «Заполярный»
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Следователи возбудили уголовное дело по аварии в шахте рудника «Заполярный»

7 июля 18:02
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К гибели четырех шахтеров в Норильске могло привести нарушение техники безопасности, сообщили 7 июля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Сегодня утром в шахте рудника «Заполярный» произошел взрыв паров метана. Из шахты, по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, эвакуировали 165 человек, поиски продолжались около четырех часов. В Заполярном филиале компании «Норильский никель» сообщили, что горноспасателям удалось обнаружить тела четырех погибших шахтеров, их личности сейчас устанавливают следователи. Еще три человека обратились за медицинской помощью.

Поиски пропавших после взрыва шахтеров вели горноспасатели
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сейчас на месте работают следователи, полицейские и сотрудники МЧС России
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Им предстоит установить все обстоятельства аварии, судебно-медицинская экспертиза определит причины смерти шахтеров.

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