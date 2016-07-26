Очевидец снял эффектный взрыв на подстанции в Томске (видео)

Взрыв на подстанции в Томске оставил без света часть города. Видеозапись появилась сегодня в социальных сетях.

Житель Томска записал, как сначала на территории подстанции возник небольшой пожар, а затем произошел взрыв. По словам очевидцев, слышали его во многих районах города. Пламя поднялось на большую высоту, но почти сразу потухло. После этого северная часть города осталась без электричества.

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Как сообщило издание «РИА Томск», в ГУ МЧС России по Томской области сведения о пожаре не подтвердили. Спасатели сообщили лишь об аварийном отключении электроэнергии и о том, что рядом с подстанцией дежурили пожарные. В пресс-службе «Магистральных электрических сетей Сибири» также сообщили, что под действием защиты отключились первая и вторая секции шин на подстанции 220 кВ «Восточная».

Подачу электричества в дома возобновили через 40 минут после аварии.