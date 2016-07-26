Стали известны подробности гибели двух студентов в Железногорске

Упавшие в шахту лифта стройотрядовцы возвращались с работы, сообщили 7 июля в пресс-службе Горно-химического комбината.

Напомним, вчера около 22:00 на строительной площадке нового объекта комбината погибли два студента-стройотрядовца. Молодые люди упали в шахту лифта. Один из них умер на месте, второй скончался в больнице.

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В пресс-службе Горно-химического комбината рассказали, что, возвращаясь с работы, молодые строители зашли в огороженную зону и упали с высоты 10 метров. Генеральный подрядчик стройки, АО «Элерон», пока приостановил работы на площадке. Строительство продолжится после выяснения точных причин несчастного случая.

Кроме следователей, в происшествии разбираются представители Государственной инспекции труда по Красноярскому краю.

Семьям погибших студентов выделят компенсацию в размере 1 млн рублей. Решение об этом принял сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.