В Красноярске закрыли любимый фонтан жителей правобережья

Жители Кировского района Красноярска пожаловались, что на площади перед торговым центром «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120) закрыли фонтан. Сообщение об этом появилось в социальной сети.

Горожане рассказали, что фонтан «просто забили в деревянную коробку».

«Все старания и вклад Пимашкова коту под хвост», — сокрушаются жители.

Фонтан на площади перед торговым центром был одним из любимых мест для отдыха жителей района: там любили играть дети и гулять взрослые.

Как удалось выяснить корреспонденту Newslab, фонтан принадлежит торговому центру «Красноярье», однако там отказались комментировать ситуацию. Оказалось, что главный инженер находится в отпуске, и получить ответ удастся не раньше следующей недели.