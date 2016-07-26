Красноярцы стали зрителями спектакля школы-студии МХАТ в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL»

В рамках масштабного социокультурного проекта «РУСАЛ ФестивAl #Театр» в Красноярске прошли гастроли студентов третьего курса Школы-студии МХАТ под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

При полном аншлаге 5 и 6 июля в Красноярском драматическом театре им. Пушкина молодые артисты показали красноярцам постановку по произведениям Корнея Чуковского «ЧудоЧудоЧеловек». Это музыкально-театральное действие, в котором оживают известные всем с детства сказки Корнея Чуковского. Энергетику молодых мхатовцев смогли оценить красноярцы — сотрудники РУСАЛа и предприятий отрасли, корпоративные волонтёры, представители власти, общественных, культурных организаций. Часть пригласительных билетов получили красноярцы через викторины и розыгрыши в СМИ.

Как рассказал Илья Бочарниковс, режиссёр-педагог Школы-студии МХАТ, спектакль вырос из занятий по сценической речи. Ребята заинтересовались творчеством Чуковского, провели настоящую исследовательскую работу — ездили в поселок Переделкино, изучали дневники писателя, сложности его взаимоотношений с другими людьми. «Поэтому спектакль „ЧудоЧудоЧеловек“ — и для взрослых, и для детей. Он про ребенка, который остается в каждом человеке», — отметил он.

Организатором гастролей является компания РУСАЛ, которая в этом году присоединилась к многолетней программе поддержки Школы-студии МХАТ благотворительного Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Благодаря участию РУСАЛа, география гастрольного тура значительно расширилась: студенты сыграют 14 спектаклей в 8 городах присутствия компании. Ожидается, что спектакли молодых артистов посетят около 7 000 зрителей.

«Для компании важно не только развивать технологии и модернизировать свои производства, но и чтобы города присутствия были притягательны для жителей, становились центрами развития активных людей. Спектакль школы-студии МХАТ в рамках проекта „РУСАЛ ФестивAL“ в Красноярске — это в том числе и подарок красноярцам ко Дню металлурга. Это большое красивое событие, которое эстетически образовывает всех нас, позволяет прикоснуться к прекрасному», — сказал Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

«Гастроли Школы-студии МХАТ — всегда яркое событие для театральной жизни городов России. Фонд Олега Дерипаски „Вольное Дело“ много лет поддерживает Школу-студию МХАТ. Мы выплачиваем стипендии выдающимся студентам, отремонтировали общежитие и организовываем гастрольные туры. Поездка в Сибирь — это очень хороший профессиональный опыт для студентов», — отметила Екатерина Светличная, заместитель генерального директора Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко присутствовала на первом дне «РУСАЛ ФестивAL» в Красноярске и оценила не только игру актёров, но и вклад металлургов в развитие культуры.

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«Я рада, что такие проекты при участии бизнеса появляются в Красноярском крае. Потому что, с одной стороны, есть государственная культурная политика, но когда к ней присоединяется бизнес, мы становимся сильнее. Пусть чудо маленького человека позволяет нам помнить о том, кто мы есть на самом деле, — искренние люди с большими открытыми сердцами», — сказала Елена Мироненко.

РУСАЛ ФестивАL — масштабный социально-культурный проект компании РУСАЛ. Он проводится с 2015 года и на данный момент имеет несколько направлений: #Кино, #Театр, #Наука и #Вело. География фестиваля включает города Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада, где есть предприятия компании. В этом году РУСАЛ ФестивАL вышел на международный уровень — в список городов проведения добавился Ереван.