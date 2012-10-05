Главного психиатра норильской больницы осудили за хищение 3 млн со счетов пациентов

В Норильске заведующего психиатрическим отделением больницы осудили к 5 годам колонии за хищение более 3 млн рублей со счетов 11 пациентов. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, кражах и мошенничестве.

Материалы по теме Каждый десятый житель России голодает

Преступления он совершал в период с 2009 по 2012 годы. Врач поручил подчиненным выводить из больницы пациентов в отделение Сбербанка и снимать деньги с их лицевых счетов. Все деньги передавались ему. Затем, чтобы упростить процесс, он поручил оформить банковские карты для перечисления пенсий на пациентов. Так он получил беспрепятственный доступ к картам и пин-кодам.

Городской суд приговорил медика к 5 годам колонии общего режима. Его близкий родственник пожаловался в прокуратуру на приговор, но там нарушений не нашли. При этом деньги пациентам так и не вернули, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.