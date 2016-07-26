В споре властей с краснояркой за землю на Базаихе появились новые обстоятельства

Красноярка Любовь Катеренюк, которая 1,5 года пытается добиться выделения земли под дом, узнала о том, что выбранный ею участок на Базаихе передали другой многодетной семье. Об этом представители департамента муниципального имущества и земельных отношений города заявили вчера, во время очередного рассмотрения дела о земельном споре.

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Оказалось, что в марте этого года Красноярский краевой суд решил отдать участок, за который судится Любовь Катеренюк, другой многодетной матери. Эта семья претендовала на землю в районе ул. Проектная с 2015 года.

В Свердловском районном суде корреспонденту Newslab.ru подтвердили, что для того, чтобы получить права на участок, второй претендентке пришлось в иске изменить его площадь с 1500 кв. метров до 939. Это было необходимо из-за того, что он попадал в три зоны — жилую застройку, охранную зону «Столбов» и в «зону объектов автомобильного транспорта». После того, как спорные зоны были исключены, краевой суд признал права многодетной семьи.

Сама Любовь Катеренюк заявила, что планирует продолжить борьбу за землю. Ее возмутило отношение сотрудников департамента муниципального имущества и то, что ее поставили в известность о претензиях другой семьи на участок только после выигранного суда.