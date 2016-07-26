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В споре властей с краснояркой за землю на Базаихе появились новые обстоятельства
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В споре властей с краснояркой за землю на Базаихе появились новые обстоятельства

7 июля 17:12
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Красноярка Любовь Катеренюк, которая 1,5 года пытается добиться выделения земли под дом, узнала о том, что выбранный ею участок на Базаихе передали другой многодетной семье. Об этом представители департамента муниципального имущества и земельных отношений города заявили вчера, во время очередного рассмотрения дела о земельном споре.

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Оказалось, что в марте этого года Красноярский краевой суд решил отдать участок, за который судится Любовь Катеренюк, другой многодетной матери. Эта семья претендовала на землю в районе ул. Проектная с 2015 года.

В Свердловском районном суде корреспонденту Newslab.ru подтвердили, что для того, чтобы получить права на участок, второй претендентке пришлось в иске изменить его площадь с 1500 кв. метров до 939. Это было необходимо из-за того, что он попадал в три зоны — жилую застройку, охранную зону «Столбов» и в «зону объектов автомобильного транспорта». После того, как спорные зоны были исключены, краевой суд признал права многодетной семьи.

Участок, на который претендует многодетная семья
Фото: Любовь Катеренюк

Сама Любовь Катеренюк заявила, что планирует продолжить борьбу за землю. Ее возмутило отношение сотрудников департамента муниципального имущества и то, что ее поставили в известность о претензиях другой семьи на участок только после выигранного суда.

«В курсе всех этих движух, разрешений и отказов, только департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска. Но там предпочитают не ходить на судебные заседания, „забивают“ на все, и спохватываются лишь после вынесения решения», — возмутилась женщина.

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