В Красноярске начали выдавать бесплатные детские автокресла

В Красноярске на ул. Брянская, 23 Б сотрудники ГИБДД открыли пункт бесплатного проката детских автомобильных кресел и удерживающих устройств. Дорожные полицейские отметили большую потребность в детских автокреслах у гостей из других городов, которые приезжают в Красноярск в качестве туристов, а также у жителей Красноярска, выезжающих на отдых в Хакасию.

Чтобы получить кресло, автомобилисту нужно предоставить только паспорт и водительское удостоверение. «В залог ничего оставлять не надо. В центре сделают копию документов и сфотографируют вас с креслом. На месте составляется договор, в котором указывается, что если человек не вернет устройство, то он заплатит его рыночную стоимость. А если кресло не вернут в указанные сроки, то мы оставляем за собой право разместить в социальных сетях пост с рассказом о проступке этого человека», — рассказали корреспонденту Newslab в ГИБДД.

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Прописка и социальный статус автомобилиста не имеют значения. Если в семье два ребенка и для поездки нужно два автокресла, то оба устройства предоставят без проблем. На две недели автокресло полностью предоставляется в пользование автовладельца: даже если во время поездки возникнет необходимость передвигаться на междугороднем автобусе, то удерживающее устройство можно будет использовать и там.

Всего в пункте проката 12 удерживающих устройств: десять автокресел и два бустера. Два автокресла сегодня уже забрали красноярцы.