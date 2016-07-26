Девочка-подросток и ее малолетний брат пропали в Шарыпово

В Шарыпово полицейские разыскивают 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, которые пропали в минувшие выходные. Известно, что семья детей характеризуется положительно, но ранее девочка уже убегала из дома.

По данным родителей, дети ушли на прогулку 8 июля и пропали. В настоящее время их ищут полицейские и волонтеры. «Стражи порядка проверяют все районы города, а также места, где могут находиться пропавшие несовершеннолетние, устанавливают круг их общения, опрашивают родственников и друзей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Девочка ранее уже уходила из дома — на сутки. Но она сама вернулась к родителям, поэтому они не заявляли об этом в правоохранительные органы.

Приметы пропавшей девочки: среднего телосложения при росте 157 см, лицо смуглое, овальное, глаза серые. Волосы светло-рыжие, вьющийся, ниже плеч. Была одета: хлопчатобумажная футболка синего цвета с блестками, бриджи черного цвета на резинке, тапочки синего цвета закрытые, подошва светлого цвета.

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Приметы мальчика: рост 95 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые. Был одет: костюм спортивный утепленный с капюшоном темно-синего цвета, брюки на шнуровке бело-черного цвета, футболка бледно-зеленого цвета, кепка с козырьком серого цвета, сандалии на застежке серо-красного цвета, носки бело-красного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят обратиться в ближайшие отделы полиции, либо позвонить по телефону 02.

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