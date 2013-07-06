Сбежавший из красноярского приюта подросток оказался сыном африканского иммигранта (видео)

6 июля 15:29 Дети повторили побег из приюта: губернатору уже пожаловались на плохую работу учреждения

Убежавший из приюта темнокожий подросток является сыном бывшего жителя Африки, которому через СМИ искали работу в Красноярске. Напомним, 8 детей самовольно покинули соцучреждение «Росток» вечером 5 июля. Четверых беглецов уже нашли, поиски остальных продолжаются. Один из них — темнокожий мальчик, сын мужчины, который в прошлом году приехал в столицу края на поиски работы. Он долгое время не мог никуда устроиться, а потом его заподозрили в избиении ребенка.

Историю об африканце Виталисе Адзесси, который приехал из республики Того по программе переселения бывших соотечественников, красноярские СМИ рассказали в октябре 2016 года. Мужчина наполовину русский, его мать когда-то жила в Сибири, а он родился в Москве. Прожив 40 лет в Западной Африке, он решил вернуться в Россию. В Красноярском крае он хотел открыть ферму или пойти работать по своей специальности — «рыболовство».

После сюжетов в СМИ ему стали поступать предложения о работе, также красноярцы готовы были помочь его сыну Ивану.

Долгое время мужчина жил то в приюте, то в общежитии. Через некоторое время он похвастался, что все-таки нашел работу, устроил сына в школу и даже наладил личную жизнь. А потом, также из СМИ, стало известно, что сын африканца обратился к соцработникам и полицейским за помощью и защитой. Как подтвердили Newslab.ru в красноярской полиции, весной этого года сын Виталиса Адзесси сбежал в приют. Со слов подростка, отец его бил. В настоящее время проверка по данному факту продолжается.