На правобережье спасли висящего на карнизе человека

Жители пятиэтажки на ул. 60 лет Октября в Красноярске в субботу вызвали спасателей, чтобы оказать помощь мужчине, висящему на карнизе дома. Информацию об этом происшествии опубликовали в ежедневной сводке краевого учреждения «Спасатель».

С какой целью мужчина выбрался из квартиры на карниз, в учреждении не сообщили, как не уточнили и состояние, в котором он находился. Спасатели спустились с крыши при помощи веревок и передали «экстремала» полицейским.

В тот же день, спасателям еще раз пришлось продемонстрировать свое умение проводить высотные работы. Жители дома на ул. Октябрьская попросили их убрать с крыши 17-этажного дома антенну, которую опасно наклонил ветер. Спасатели демонтировали мачту, предотвратив возможность ее падения с крыши.

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Помощь подразделения, размещенного в заповеднике «Столбы», потребовалась сразу двум туристам. Молодой человек самостоятельно попросил помощи у спасателей, пояснив, что повредил ногу и не может идти. Позднее, с телефона 112, пришло сообщение, что около столба «Дед» лежит молодая женщина, упавшая с высоты. Спасатели принесли ее до машины скорой помощи и передали врачам, которые диагностировали сотрясение головного мозга и рваные раны и госпитализировали туристку в больницу.