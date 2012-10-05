С пробитого катера на водохранилище спасли туристов

На Красноярском водохранилище спасатели эвакуировали шесть человек, сообщили 7 июня в краевом учреждении «Спасатель».

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Вчера в Дивногорское подразделение краевого спасательного отряда поступило сообщение от туристов, катер которых получил пробоину посреди залива Жульгет. Добраться до берега люди самостоятельно не могли. Одного из перепуганных взрослых и троих детей спасатели забрали в свой катер и доставили в залив Шумиха. Владелец лодки от эвакуации отказался.

Еще на одно происшествие на воде пришлось выезжать сотрудникам Краснотуранской спасательной станции. Им позвонили рыбаки, которые видели, что около села Новая Сыда перевернулась лодка с людьми. Двоих мужчин достали из воды и отвезли на берег.