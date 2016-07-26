В авариях на трассах края пострадали несколько человек (видео)

За выходные на трассах Красноярского края произошло несколько крупных аварий, в которых пострадали люди. На трассе Красноярск — Ачинск столкнулись два грузовика, фото аварии опубликовали в социальной сети очевидцы. В ГИБДД рассказали, что фура, которой управлял 33-летний водитель, выехала на встречную полосу движения, там столкнулась с другим грузовиком, который в результате улетел в кювет и опрокинулся на бок. В ДТП пострадал только водитель первого грузовика, он получил незначительные травмы.

Водителю, попавшему в ДТП в районе поселка Емельяново в субботу, повезло значительно меньше, его госпитализировали в тяжелом состоянии. 26-летний водитель и его пассажирка двигались из Красноярска по трассе в сторону аэропорта, но водитель не заметил препятствие на дороге, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

От удара заклинило водительскую дверь, и доставать пострадавшего медикам помогали очевидцы. У водителя взяли кровь на анализ, экспертиза будет устанавливать, был ли он трезв. Добавим, что водитель был не один, но его пассажирке госпитализация не потребовалась, помощь ей оказали на месте.



Ещё одна авария произошла в районе Боготола — здесь пострадал только автомобиль марки Honda Prelude, который разорвало пополам. В ГИБДД пояснили, что за медицинской помощью никто не обращался, и заявлений о ДТП также не поступало.