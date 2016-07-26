В крупном ДТП в Ермаковском районе пострадало 6 человек

Дорожные полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Ермаковском районе Красноярского края, в результате которого пострадало 6 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, сегодня на 508 километре трассы М-54 «Енисей» произошло столкновение иномарки и большегрузного автомобиля. По предварительным данным, в условиях дождя и мокрой трассы водитель «Шевроле», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил грузовой автомобиль, в результате чего произошло столкновение. В автоаварии травмы получили 35 летний водитель и 5 пассажиров, в том числе трое детей: 8 месяцев, 1,5 года и 6 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что в легковом автомобиле находились жители Красноярска, возвращавшиеся с отдыха домой. Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, дети 6 и 1,5 лет находились в детских удерживающих устройствах, 8-месячный ребенок перевозился на руках у матери.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.