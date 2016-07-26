МВД упростило процесс регистрации автомобилей в России

В России изменили правила регистрации транспортных средств: теперь можно поставить на учет автомобиль с трудночитаемыми идентификационными номерами. Сегодня, 10 июля, вступил в силу соответствующий приказ МВД.

«Так, в частности, приказом уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», — уточнили в пресс-службе МВД. Отметим, именно эта процедура часто усложняла жизнь автовладельцам.

Кроме того, закрепляется возможность восстановления регистрации транспорта после устранения причин прекращения регистрации в любом подразделении.

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Также предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Так можно делать в том случае, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг.

Из перечня документов, обязательных для предъявления при регистрации, исключили полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

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