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Скорая чуть не сбила девушку в центре Красноярска (видео)
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Скорая чуть не сбила девушку в центре Красноярска (видео)

10 июля 13:43
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В центре Красноярска скорая не пропустила девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Запись с авторегистратора появилась в социальной сети.

В Красноярске скорая не пропустила пешехода

Видео: vk.com/krasham

На кадрах видно, что девушка уже начала переходить дорогу по пешеходному переходу, но остановилась, и в этот момент мимо нее проехал автомобиль скорой помощи. «Опасно стало на пешеходных переходах, скорая может на тот свет отправить», — прокомментировал автор видео. Очевидец добавил, что скорая двигалась без сирены и мигалки.

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Ленина, 26. Там добавили, что по данному факту будет проведена проверка.

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