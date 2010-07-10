Скорая чуть не сбила девушку в центре Красноярска (видео)

В центре Красноярска скорая не пропустила девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Запись с авторегистратора появилась в социальной сети.

На кадрах видно, что девушка уже начала переходить дорогу по пешеходному переходу, но остановилась, и в этот момент мимо нее проехал автомобиль скорой помощи. «Опасно стало на пешеходных переходах, скорая может на тот свет отправить», — прокомментировал автор видео. Очевидец добавил, что скорая двигалась без сирены и мигалки.

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Ленина, 26. Там добавили, что по данному факту будет проведена проверка.