Видеоролик о качестве красноярской воды оценили на Всероссийском конкурсе

Видеоролик о работе компании «КрасКом» и качестве красноярской воды занял третье место на Всероссийском конкурсе фильмов и роликов. Сюжет сняли красноярские журналисты.

Конкурс на лучшее видео о работе водоканалов и других специализированных предприятий провела Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. На суд жюри были представлены более 100 различных видеоматериалов начиная от серьезных презентационных фильмов и проблемных телевизионных сюжетов и заканчивая рекламными мультфильмами и юмористическими роликами. Номинантов выбирали в два этапа: заочно и очно, а победителей в девяти номинациях определили тайным голосованием.

Сюжет телеканала «Енисей» о работе Центра контроля качества компании «КрасКом» и результатах исследований Красноярского центра стандартизации вошел в тройку лучших в номинации «Как в воду глядели», в которой оценивались репортажи о деятельности эксплуатационных предприятий водопроводно-канализационной сферы.

Церемония награждения победителей проходила в рамках деловой программы первого Всероссийского водного конгресса — центрального мероприятия по воде в рамках Года экологии.

«С „КрасКомом“ мы тесно сотрудничаем уже не один год и не понаслышке знаем, что в Красноярске водопроводная вода хорошего качества, в том числе и благодаря исходной воде реки Енисей, — рассказала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. — Для нас было очень важно, чтобы о енисейской воде узнали все участники Водного конгресса».

Довлатова также отметила, что конкурс «Понять воду — значит понять Вселенную», как и Всероссийский водный конгресс, будут проходить ежегодно.