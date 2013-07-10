Главный полицейский края твердо намерен ввести «трезвые пятницы»

Начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий не намерен отказываться от идеи ввести на территории Красноярского края так называемые трезвые пятницы. Об этом он заявил сегодня, 10 июня.

Впервые предложение запретить продажу алкоголя по пятницам Речицкий озвучил вскоре после своего назначения на пост начальника краевой полиции полгода назад. Тогда Речицкий заявил, что пик преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, приходится именно на этот день. Сегодня главный полицейский рассказал, что хотя в целом по краю «пьяная преступность» сокращается, в некоторых районах остаются проблемы.

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Идея запретить продажу спиртного по пятницам нашла отклик у многих горожан и представителей религиозной общественности, но депутаты Законодательного собрания, которые могут внести поправку в краевой закон о продаже алкоголя, скептически отнеслись к предложению Речицкого.

Народные избранники заявили, что один день ничего не изменит, и люди просто будут закупать алкоголь заранее.

«Несмотря на то, что не все народные избранники принимают нашу сторону, мы останавливаться не собираемся. Мы будем последовательно обсуждать, обговаривать, — рассказал сегодня Александр Речицкий. — Мы не отказываемся от идеи „трезвых пятниц“. Жизнь сама заставит такие решения принимать».