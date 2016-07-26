Снятая раньше срока глава Назарова намерена вернуться во власть

Экс-мэр города Назарово Юлия Стрельникова намерена стать депутатом местного горсовета. Об этом свидетельствует уведомление об участии в выборах, поступившее в территориальный избирком от партии «Патриоты России», в котором бывшая глава города стоит во главе списка кандидатов.

Свое решение Стрельникова объяснила обещанием вернуться во власть, которое она дала назаровцам, когда уходила с поста. А также необходимостью срочного обновления депутатского корпуса.

«Сегодня в Назарово существует мощное противоречие между исполнительной и представительной властью, – говорит она, – большинство депутатов решает личные задачи или выполняет заказ партии власти. А проблемы горожан остаются без внимания».

Претензии Юлии Стрельниковой к «Единой России», в принципе, понятны — именно члены этой партии инициировали ее снятие с поста мэра, что и произошло 27 апреля этого года. Хотя причиной окончательного решения все же стало признание работы мэра неудовлетворительной второй год подряд.

Напомним, что сразу после вступления на пост мэра, Юлия Стрельникова, баллотировавшаяся от «Патриотов России», вышла из партии, так как, по ее мнению, глава города не должен иметь политической принадлежности, чтобы быть эффективным и объективным.