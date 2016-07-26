Горсовет Красноярска останется в неполном составе

Красноярский краевой суд не стал обязывать городскую избирательную комиссию проводить довыборы в горсовет.

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Причиной отказа стало то, что единый день голосования в этом году выпадает на 10 сентября, тогда как полномочия депутатов горсовета нынешнего созыва заканчиваются 9 сентября 2018 года. Т.е. довыбранные парламентарии будут занимать свои посты меньше года, что противоречит закону.

Не помогло и то, что подавшие иск «Патриоты России» требовали назначить довыборы на дату не позднее 3 сентября. Правда, они затянули с подачей иска. Плюс, горизбирком долго не мог собраться и принять хоть какое-то решение. Как результат, рассмотрение дела в суде состоялось тогда, когда до дня голосования, о котором просили в иске, оставалось менее 70 дней — это минимальный срок избирательной компании, который разрешен законодательством.

Таким образом, шесть мест в горсовете Красноярска, освобожденные Александром Коропачинским (по собственному желанию), Александром Глисковым, Сергеем Толмачевым, Владимиром Чащиным, Иваном Серебряковым (в связи с избранием в ЗС) и Сергеем Суртаевым (за нарушение сроков подачи декларации о доходах), так и останутся не занятыми.