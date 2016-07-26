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Горсовет Красноярска останется в неполном составе
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Горсовет Красноярска останется в неполном составе

6 июля 9:56
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Красноярский краевой суд не стал обязывать городскую избирательную комиссию проводить довыборы в горсовет.

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Причиной отказа стало то, что единый день голосования в этом году выпадает на 10 сентября, тогда как полномочия депутатов горсовета нынешнего созыва заканчиваются 9 сентября 2018 года. Т.е. довыбранные парламентарии будут занимать свои посты меньше года, что противоречит закону.

Не помогло и то, что подавшие иск «Патриоты России» требовали назначить довыборы на дату не позднее 3 сентября. Правда, они затянули с подачей иска. Плюс, горизбирком долго не мог собраться и принять хоть какое-то решение. Как результат, рассмотрение дела в суде состоялось тогда, когда до дня голосования, о котором просили в иске, оставалось менее 70 дней — это минимальный срок избирательной компании, который разрешен законодательством.

Таким образом, шесть мест в горсовете Красноярска, освобожденные Александром Коропачинским (по собственному желанию), Александром Глисковым, Сергеем Толмачевым, Владимиром ЧащинымИваном Серебряковым (в связи с избранием в ЗС) и Сергеем Суртаевым (за нарушение сроков подачи декларации о доходах), так и останутся не занятыми.

Коропачинский Александр Игоревич
Коропачинский Александр Игоревич
Президент «Союза строителей Красноярского края», генеральный директор «СМ.СИТИ»
Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Толмачев Сергей Александрович
Толмачев Сергей Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, генеральный директор ООО «Агентство Вертикаль»
Чащин Владимир Федорович
Чащин Владимир Федорович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Серебряков Иван Александрович
Серебряков Иван Александрович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Суртаев Сергей Николаевич
Суртаев Сергей Николаевич
Экс-депутат Горсовета Красноярска

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