В Туве во время празднования Ивана Купалы погиб ребенок

В Туве проводят проверку по факту утопления малолетнего мальчика в колодце, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике. ЧП произошло днем 7 июля в селе Бай-Хаак Тандинского района, но следователи рассказали об обстоятельствах только накануне.

4-летний мальчик с разрешения матери присоединился к 10-летнему брату и другим детям, которые обливались водой у неогороженного колодца. «Через некоторое время мальчик, предположительно, зачерпывая воду, упал в колодец. Малолетние дети самостоятельно пытались вытащить ребенка из воды. Подоспевший 12-летний подросток извлек тело малыша, однако реанимационные мероприятия результатов не дали», — пояснили следователи.

С начала лета в Туве это уже четвертый случай утопления детей. Все трагедии произошли из-за отсутствия элементарного контроля со стороны родителей.