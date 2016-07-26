11 июля в центре Красноярска не работают светофоры на пересечении ул. Карла Маркса — Сурикова, Мира — Сурикова, а также на Авиаторов — Молокова. В ГИБДД сообщают, что отключение плановое, оно связано с проведением ремонтных работ в центре города.

Дорожные полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и смотреть на знаки.

Материалы по теме Отключившийся светофор спровоцировал путаницу на красноярском перекрестке (видео)

Пешеходам автоинспекторы настоятельно рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись, что транспорт их видит и пропускает.

При необходимости дорожные инспекторы будут регулировать движение транспорта вручную.

Ранее, 8 июля, в городе отключались светофоры из-за ливня.