В красноярских домах проводят летние ремонты

В красноярских домах полным ходом идет ремонтная кампания. Сегодня руководитель межрайонной Правобережной дирекции ГУК «Жилфонд» Владимир Лукьянов проверил, как проходят ремонты многоквартирных домов в Ленинском районе Красноярска. Внеплановая проверка прошла в домах по ул. Шевченко, 80а и Машиностроителей, 21. Там идёт ремонт подъездов.

В доме по улице Шевченко, 80а уже приступили к покраске стен в подъездах. Жители согласовали виды работ, утвердили смету и выбрали цвет для стен — светло-зеленый. А в доме по ул. Машиностроителей, 21 мнения собственников разделились. Жители нескольких подъездов решили, что у них стены должны быть персикового цвета, а остальные остановились на зелёном.

«Мы попросили рабочих покрасить небольшие участки стены между первым и вторым этажами разными цветами и устроили голосование. В итоге, остановились на двух цветах. Первые этажи у нас будут выложены кафелем, а выше будет краска. Сейчас выбираем цвета для перил», — рассказала Татьяна Гутковская, председатель Совета дома.

Владимир Лукьянов, руководитель межрайонной Правобережной дирекции ГУК «Жилфонд» отметил:

«Как только жильцы примут окончательное решение, мы приступим к покраске. Собственники не только поручают управляющей компании выполнить ремонты. Наряду со специалистами УК они контролируют ход работ и принимают активное участие в приёмке работ. Если у собственников есть замечания, то подрядная организация, выполняющая работы, их устраняет. В противном случае, ей не будет произведена оплата».

На сегодняшний день в Ленинском районе в домах «Жилфонда» отремонтировано 3 970 погонных метров внутридомовых инженерных сетей (планируется 4 949 погонных метров), 6 подъездов, ещё в 23 идёт ремонт (планируется 62), в 17 домах заменены окна (планируется 32 дома — 544 окна). Произведен ремонт 1 900 погонных метров электросетей (планируется 1 940 погонных метров).

Всего в Ленинском районе в рамках ремонтной кампании 2017 года ГУК «Жилфонд» отремонтирует 198 домов. На эти цели планируется направить более 48 млн рублей.