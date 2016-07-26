В Октябрьском районе отремонтируют более 100 домов

Ремонтная кампания ГУК «Жилфонд» 2017 года в самом разгаре. Работа идёт во всех районах Красноярска. Так, в Октябрьском районе в 12 домах отремонтированы и заменены инженерные сети, отремонтировано 8 входных групп. Ремонт кровли сделан в двух домах. Завершены работы по ремонту подъездов в трех домах.

Всего в Октябрьском районе «Жилфонд» отремонтирует 118 домов в этом году. На эти цели планируется направить 21 млн 800 тыс рублей.

Контроль за ходом ремонтов в домах происходит на всех стадиях работ, как со стороны специалистов «Жилфонда», так и со стороны жителей. Сегодня главный инженер дирекции ГУК «Жилфонд» по Октябрьскому району Андрей Трухан встретился с председателем Совета дома по улице Крупской 1а. Накануне в доме закончился ремонт подъезда, теперь жители ждут установки детской игровой площадки.

«Красиво! Результат превзошёл ожидания. Подрядчик был очень хороший, поэтому мы собираемся и на следующий год с ним сотрудничать», — рассказала Юлия Пилимонкина, председатель Совета дома по ул. Крупской, 1а.

Установка малых архитектурных форм во дворе этого дома планируется так же в 2017 году. Жители уже определили, куда поставят качели, карусель для самых маленьких и спортивные снаряды для тех, кто постарше.