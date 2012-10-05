С новой трубой Красноярская ТЭЦ-1 снизит выбросы на 25 %

4 июля на территории Красноярской ТЭЦ-1 состоялось выездное заседание экспертного совета комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края. В числе обсуждаемых вопросов: реконструкция и новое строительство природоохранного оборудования на ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании, снижение выбросов.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Красноярском крае, которое подписали губернатор края Виктор Толоконский и СГК, основные экологические мероприятия в теплоэнергетике запланированы на 2018–2021 годы. В эти сроки на самой мощной станции города пройдет масштабная модернизация: будут снесены три трубы высотой 105–120 метров, вместо которых построят одну — 270 метров, и установят пилотный электрофильтр с эффективностью очистки не менее 99%.

Через высотную трубу выбросы будут попадать в верхние слои атмосферы, выше облака водяного пара, блокирующего загрязненный воздух над городом в периоды НМУ, и рассеиваться сильным потоком воздуха далеко за городом, а не накапливаться в приземном слое.

Перед началом заседания экологического совета директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин показал участникам место установки первого электрофильтра и высотной трубы.

«В настоящий момент у нас установлены батарейные циклонные уловители, их КПД 95 %, что позволяет станции работать, не превышая предельно допустимый объем выбросов. Но время не стоит на месте и сегодня нами принято решение заменить батарейные циклоны самым эффективным на сегодняшний день оборудованием. В качестве пилотного проекта мы планируем установить первый электрофильтр, опыт отладки и эксплуатации которого позволить обкатать новую технологию и избежать возможных сложностей в дальнейшем», — пояснил директор ТЭЦ-1.

В будущем СГК планирует оснастить электрофильтрами все котлы. С учётом новой трубы высотой 270 метров мероприятия по модернизации природоохранного оборудования позволят снизить общий объем выбросов на 25 %, а количество пыли в них сократится на 80 % или больше.

Экспертов волновал вопрос, насколько при этом сократится содержание опасного канцерогена — бенз(а)пирена. Заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир подчеркнул: «При реализации всех мероприятий абсолютно по всем веществам концентрация в приземном слое будет меньше в разы. Это связано с тем, что высотная труба позволяет более эффективно использовать способность атмосферы уносить на большие расстояния все загрязняющие вещества. Но что касается бенз(а)пирена — на Красноярской ТЭЦ-1 выбросы этого вещества составляют всего лишь 0,5 кг в год».

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Согласно сводному тому предельно допустимых выбросов Красноярска самое большое количество бенз(а)пирена (более 2 000 кг в год) выбрасывается промышленностью, не связанной с производством электрической и тепловой энергии. Высоко его содержание и в автомобильных выбросах. Выступивший с докладом о проблеме оценки выбросов от автотранспорта кандидат технических наук, старший научный сотрудник СФУ Сергей Михайлюта напомнил, что в ходе проведенного исследования наиболее высокая концентрация бенз(а)пирена зафиксирована в Центральном районе.

Председатель экспертного совета комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Александр Симановский подводя итоги заседания отметил:

«Сегодня мы увидели, какие именно мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации по выбросам, проводят в СГК на ТЭЦ-1. Здесь нам понятно какие мероприятия будут проводиться, что будет сделано, какой получится результат и итог».

В ходе заседания прозвучало предложение собраться еще раз в августе для более детального обсуждения конкретных мер по улучшению экологической обстановки в краевом центре.