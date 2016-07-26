Назван новый руководитель краевого телеканала «Енисей»

Генеральным директором краевого канала «Енисей» станет Татьяна Киреева. Ее кандидатура наконец-то согласована властями региона. Об этом Newslab.ru сообщили источники в правительстве края.

Официального подтверждения этой информации пока нет — как правило, пресс-служба не комментирует кадровые решения до появления распоряжения за подписью губернатора.

Татьяна Киреева опытный медиаменеджер. С 2014 года она руководила службой корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги.

До этого в течение шести лет была гендиректором вещательной корпорации «Телесфера». Связаться с самой Киреевой сегодня не удалось.

Напомним, предыдущий директор «Енисея», Ирина Третьякова, покинула свой пост в конце марта после скандала вокруг ее чрезмерно высокой зарплаты в 250 тысяч рублей в месяц. Внимание к проблеме публично привлек депутат Заксобрания Александр Глисков. После недели общественных дискуссий Третьякова поспешила уволиться по собственному желанию.