В Сосновоборске ребенка-инвалида не принимали в детский сад

Прокуратура добивается того, чтобы шестилетний мальчик смог приходить в детский сад на полный день. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

В сентябре прошлого года мальчик-инвалид из Сосновоборска пошел в садик — его определили в группу с кратковременным пребыванием до трех часов в день. В ноябре он прошел очередное обследование у психологов, медиков и педагогов, которые заключили, что ребенок-инвалид должен посещать образовательное учреждение на полный день.

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Мать мальчика подала заявление в детский сад с просьбой предоставить ребенку место на полный день, но получила отказ. «Отказ был мотивирован тем, что заключение комиссии от 10 ноября 2016 года может действовать только в 2016 году, и в текущем году необходимо вновь прохождение с ребенком данной комиссии», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники прокуратуры направили в суд иск о признании действий управления образования Сосновоборска незаконными. Пока заявление не рассмотрели. «Фактическое устранение нарушений закона контролируется прокуратурой края», — отметили в надзорном ведомстве.