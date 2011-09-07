«Это всё „Рамблер“!»: «Синема Парк» объяснил новый сбор при покупке билетов онлайн

В красноярском кинотеатре «Синема Парк» с 1 сентября на 10% выросли цены на билеты, купленные через сайт и оплаченные банковской картой. Это заметили многие красноярцы, и уже успели выразить своё недоумение и возмущение в соцсетях. Как пояснила директор кинотеатра Татьяна Воронцова, рост стоимости билетов, купленных онлайн, не имеет отношения к ценовой политике кинотеатра:

«Это комиссия, которую берет за свои услуги интернет-оператор. У нас договор с „Рамблером“, и они решили установить максимальную комиссию, которая разрешена законом, — 10%. Никаких своих наценок „Синема Парк“ не делает».

Материалы по теме «Судиться бесполезно»: кинотеатр простил Красноярску последствия дождя

Директор пояснила, что смена оператора может негативно сказаться на работе сайта: «У нас очень большая сеть, и чтобы сайт нормально работал, мы сотрудничаем с „Рамблером“. Так мы избегаем ситуаций с его перегрузкой и некорректной работой».

По словам Воронцовой, у красноярцев, не желающих переплачивать за билеты в кино, есть возможность купить их без комиссии в кассах кинотеатра и терминалах самообслуживания.