В Красноярске устроили облаву на любителей тонировки

В Красноярске инспекторы ГИБДД провели масштабный рейд «Тонировка». Экипажи ДПС дежурили на улице Шахтеров, где за два часа остановили 31 нарушителя. Инспекторы выдавали водителям предписание об устранении нарушения, штраф за которое составляет 500 рублей.

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Кроме того, в ходе рейда задержали двоих автомобилистов, которых раньше уже ловили с излишне затемненными стеклами.

За неисполнение требований закона нарушителей доставили в районный суд. Им грозит административный штраф до тысячи рублей либо административный арест до 15 суток.

Добавим, красноярские инспекторы планируют продолжать подобные рейды.