«Ростелеком» предложил в тестовом режиме сдать ЕГЭ на московском форуме «Город образования»

«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.

На стенде представлена полная схема прохождения экзамена: посетитель проходит через рамку металлоискателя и попадает в зону распечатки контрольно-измерительных материалов. Получив задание, он переходит в класс, где размещены парты и специальное оборудование для сдачи экзаменов по математике, химии и иностранным языкам. Следующий этап — сканирование бланков ответов. Затем — зона проверки результатов. На интерактивной карте вузов можно увидеть те из них, для поступления в которые баллов будет достаточно.

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Также наглядно показана схема организации видеонаблюдения, реализованная «Ростелекомом» в масштабах всей страны: сдача экзамена происходит в классе, а рабочее место наблюдателя может располагаться как в другой части школьного здания, так и в другом городе или регионе.

На стенде «Ростелекома» и Рособрнадзора впервые представлены решения для аттестации учителей. В реальном времени работает система видеонаблюдения, позволяющая исключить нарушения при проведении аттестации.