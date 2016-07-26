116 тысяч видеокамер по всей России обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

«Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных в более чем 59 тысячах аудиторий по всей стране. Впервые уровень онлайн трансляции из аудиторий в 52 субъекте РФ составил 100 %, что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, а в 29 субъектах РФ варьировался от 80 до 99%.

В Красноярском крае видеозапись осуществлялась в 1 445 аудиториях, в 74,4 % из них трансляция велась онлайн.

Изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в 2 раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах РФ для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9 % и составило более 301 тысячу. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября, а в 20 % субъектов до 1 марта 2018 года.

Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 7 ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92 %.

В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн — наблюдателями, в течение 5-15 минут.

Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.

Операторы контакт-центра оказали более 5 тыс. консультаций, что сопоставимо с показателями 2016 года.

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Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения ЕГЭ «Ростелеком» осуществлял мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.

С 2017 года «Ростелеком» запустил второй портал www.smotrioge.ru для наблюдения за ходом основного государственного экзамена (ОГЭ). Общая Продолжительность ЕГЭ в этом году — 30 дней, с 29 мая по 16 сентября, а с учетом ОГЭ общая продолжительность экзаменов составит 55 дней в период с марта по сентябрь.