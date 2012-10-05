Метеозависимых водителей просят несколько дней походить пешком

До конца недели на Земле будут ощущаться последствия мощнейшей вспышки на Солнце. Сотрудники ГИБДД Красноярского края просят метеозависимых водителей быть особенно осторожными в период магнитных бурь.

По данным издания ТАСС, вспышка на Солнце произошла вчера и стала самой крупной за 12 лет. Ученые Физического института имени Лебедева РАН отметили, что последний раз явление такой силы фиксировалось 7 сентября 2005 года. Обычная цветовая гамма, которой специалисты обозначают уровень активности, имеет всего пять значений и завершается фиолетовым. Эту вспышку «окрасили» черным цветом.

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Из-за нее в ближайшее время на Земле ожидается мощная магнитная буря. Вспышка может привести к тому, что самочувствие метеозависимых людей резко ухудшиться. Кроме этого, ученые не исключают возможности сбоев в работе электроники.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают метеозависимых водителей быть особенно осторожными в период магнитных бурь и, по возможности, отменить поездки.