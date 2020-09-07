Красноярец заплатит 30 тысяч за фото Гитлера

Красноярский краевой суд признал виновным в экстремизме и оправдании нацизма 19-летнего жителя Красноярска, сообщили в ГСУ СК региона. Год назад молодой человек разместил у себя на странице в социальной сети изображение Гитлера и текст, одобряющий истребление евреев. На момент совершения преступления юноша был несовершеннолетним.

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Молодого красноярца признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и 354.1 «Реабилитация нацизма».

Красноярцу могло грозить до 5 лет тюрьмы, но суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.