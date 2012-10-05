Строители приступили к ремонту второй части Коммунального моста

На красноярском Коммунальном мосту запустили транспорт по отремонтированной полосе над Абаканской протокой. Информацию подтвердила помощник руководителя строительной компании «Сибиряк» Анна Зыкова.

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Представитель «Сибиряка» сообщила, что сегодня после обеда строители начали работать на второй половине закрытого на ремонт участка Коммунального моста через Енисей. Транспорт теперь пропускают по уже отремонтированной полосе, где рабочие уложили черновой слой асфальта. Ориентировочно, 1 октября Коммунальный мост закроют полностью, чтобы уложить финишное покрытие.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что ограничения для личного транспорта по проезду моста остаются. По-прежнему, по нему продолжат свободно передвигаться только автобусы, лицензированные такси и машины спецслужб. Для проезда всего транспорта, по данным Анны Зыковой, его планируют открыть к 6 октября.

Напомним, Коммунальный мост продолжат ремонтировать в следующем году — строители доделают ту его часть, которая проходит над основным руслом реки.