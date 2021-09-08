Дикая лиса позирует на «Столбах» за бутерброд

Сотрудники «Столбов» рассказали о поселившейся около Первого столба лисе.

Как пояснили в пресс-службе заповедника, животное несколько дней живет в районе Первого столба. Лиса уже попала на снимки многих гостей «Столбов». Для того, чтобы зверь «попозировал», туристы его подкармливают продуктами, которые принесли для себя.

«Несмотря на внешнюю привлекательность лисиц, кормить дикое животное с рук категорически запрещено, во избежание несчастных случаев. Также стоит отметить, что, принесенная с собой еда может навредить здоровью лесного обитателя, который привык питаться натуральной пищей», — напомнили в пресс-службе.

Материалы по теме В красноярский зоопарк привезли «генетически» дружелюбного лиса

Сотрудники заповедника отметили, что лисы живут в норах. В рацион зверя входят мелкие животные, например, мыши, зайцы и белки, не очень крупные птицы и их яйца, а также рыба, ящерицы и другие земноводные. Лиса не откажется от крупных насекомых, падали, ягод или семян растений.

Специалисты отметили, что это животное вполне может стать почти ручным, если будет долго жить рядом с человеком, не видя от него никакого вреда.