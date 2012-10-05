В Минусинске обнаружили пункт скупки голосов избирателей (видео)

В одном из офисов Минусинска был организован пункт, в котором осуществлялся подкуп избирателей. Об этом сообщила местная телекомпания «ТОН».

К журналистам обратились жители города, которые указали на развешенные по всему району объявления с предложением работы с оплатой 500 рублей в час.

Позвонив по указанному в объявлении номеру сотового телефона, удалось выяснить, что в офисе ведется набор наблюдателей в избирательные участки на период предварительного голосования.

«Нужно прийти, посмотреть: нет ли нарушений и проголосовать, – пояснили на другом конце провода, – и за это получите 400 рублей».

На вопрос: «Можно ли не голосовать?», звонившим ответили, что «Да, можно, но тогда денег не получите».

Помимо этого в руки журналистов попала видеозапись визита в офис предприимчивых молодых людей. На записи посетителям тоже предлагают стать наблюдателями, но обязательно проголосовав. И добавляют: «Если есть знакомые из вашего дома или из соседних, можете их отправлять к нам».

Речь идет о жителях 3, 4, 5 и 8 избирательных округов Минусинска. Видимо, такие пункты скупки голосов должны работать и по остальным округам города.

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«Такие проекты выгодны только одной известной партии», – уверены минусинские журналисты. Однако, кому именно, они не говорят.

Между тем, подобные действия интерпретируются как подкуп избирателей и являются незаконными. Сейчас деятельностью обнаруженного офиса занимается полиция и не исключено, что в ближайшее время по этому факту будет возбуждено уголовное дело.