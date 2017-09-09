>
>
«Закружили в танце»: в Красноярске столкнулись две иномарки (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

«Закружили в танце»: в Красноярске столкнулись две иномарки (видео)

9 сентября 17:19
9

В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что автомобиль одного из участников аварии двигался по улице Копылова и начал поворачивать на улицу Ладо Кецховели, но на перекрестке задел другой автомобиль.

Копылова - Ладо Кецховели 09.09.2017

Видео: vk.com/kraschp

Материалы по теме
«Мне предложили признать вину»: автоледи рассказала подробности аварии на Марковского

В результате столкновения одну из машин занесло, она описала полукруг вокруг другого автомобиля и развернулась в обратную сторону.

В ГИБДД рассказали, что столкнулись автомобили Toyota и Mersedes. Люди в результате аварии не пострадали.

В дорожной полиции добавили, что на место аварии выехал экипаж ДПС, который оформит происшествие. Виновника аварии установят в ходе проверки.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать