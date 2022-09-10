На выборах в Минусинске попытались запустить «карусель» (видео)

На одном из избирательных участков Минусинска, где сегодня проходят выборы депутатов городского совета, житель города после голосования попытался вынести бюллетени. Об этом сообщили наблюдатели от партии ЛДПР, присутствующие на участке.

Они рассказали, что примерно в 10 часов на участке № 563, двое мужчин зашли в кабинку для голосования. Отдав свой голос, они вышли. Однако один из них нес в руках бюллетени, только что полученные ими.

Сотрудники избирательной комиссии также заметили это и указали на гражданина дежурящим на участке полицейским. Те попытались задержать мужчину, однако тот заявил, что нигде в законе не сказано, что бюллетени нельзя выносить.

«Я сейчас дома сяду, посмотрю в Интернете информацию и тогда уже приму решение», — добавил он, после чего вышел из участка.

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков считает, что подобные действия могут свидетельствовать о том, что в Минусинске заработала, так называемая, «карусель» — избиратели опускают в урну бюллетени с уже отмеченными кандидатами, а чистые, выданные им на участке, выносят и передают представителям предвыборных штабов для заполнения так, как тем нужно.

«Подобные действия должны пресекаться в корне, — говорит Глисков, — а люди, использующие подобные технологии — отвечать за свои действия перед законом. Мы пристально следим за соблюдением избирательного законодательства и будем добиваться привлечения лиц его нарушающих к ответственности».

Добавим, что с принятием последних поправок в Уголовный кодекс РФ за нарушение предвыборного законодательства грозит наказание до 5 лет лишения свободы.