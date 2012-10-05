Опыт проведения Кубка Конфедераций FIFA используют на Зимней универсиаде-2019

С 1 по 5 июня сотрудники Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 прошли стажировку на Кубке Конфедераций FIFA в Санкт-Петербурге. Этот международный турнир считается тестовым мероприятием в рамках подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Полезный опыт работы на крупных соревнованиях получили руководители различных функциональных направлений Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019. Стажировка подразумевала под собой полное погружение в процесс работы специалистов, которые будут заниматься вопросами аккредитации и безопасности.

Один из основных вопросов, который на примере Оргкомитета Кубка Конфедераций-2017 был подробно изучен — аккредитация зрителей и оформление паспортов болельщиков. Fan Id или паспорт болельщика — это идентификационный бейдж, содержащий личные данные человека и его фотографию. Наличие документа существенно упрощает досмотр на спортивных объектах и позволяет пользоваться сервисными услугами на специальных условиях.

Отметим, что на Студенческих играх данная технология еще не применялась, и красноярцам первыми предстоит внедрить эту систему во время проведения Зимней универсиады — 2019 года.

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В рамках стажировки сотрудники также на практике изучили организацию процесса аккредитации участников соревнований, функционирование и техническое оснащение аккредитационных центров, определение потребности в персонале и ресурсах.

Особое внимание представители Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 уделили вопросам осуществления пропускного режима и защите периметра спортивных объектов, работе оборудования систем контроля доступа, подавлению агрессии фанатов и так далее, а также проанализировали планы реагирования на внештатные ситуации.

«Безусловно, нововведения, которые применяются Оргкомитетом Кубка Конфедераций-2017, в области спортивного менеджмента и организации системы безопасности уникальны. Поэтому важно транслировать этот опыт в дальнейшем при подготовке и проведении Студенческих игр в Красноярске. Мы стремимся сделать пребывание спортсменов и зрителей Зимней унверсиады-2019 не просто комфортным, но и максимально безопасным», — отметил руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов.