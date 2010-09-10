Красноярский писатель стал лауреатом премии Фазиля Искандера

Красноярский писатель Эдуард Русаков стал лауреатом престижной Международной премии имени Фазиля Искандера. Награждение победителей состоялось 9 сентября в московском Центральном доме литераторов.

Жюри во главе с прозаиком и драматургом Евгением Поповым выбирало лауреатов в трех номинациях. В номинации «Проза» победил Эдуард Русаков (книга «Майский сон о счастье»), в номинации «Поэзия» лучшей стала Ганна Шевченко (книга «Обитель перекрестка»), а Аслан Галазов победил в номинации «Киносценарий» (сценарий «Детство Чика»).

Председатель жюри Евгений Попов заявил, что Русаков является, пожалуй, самым крупным прозаиком из ныне живущих «по ту сторону Уральского хребта»:

«Красноярский писатель создал свой собственный уникальный стиль и нарисовал фантасмагорическую, но и уходящую корнями в подлинную реальность, картину Сибири, — отметил Попов. — Сибирские поселки Русакова можно сравнить с Чегемом Фазиля Искандера или с Йокнапатофой Уильяма Фолкнера».

В своей благодарственной речи Эдуард Русаков подчеркнул, что всегда высоко ценил творчество Искандера — одного из лучших российских писателей, автора талантливых стихов и рассказов.

«Еще в юности Искандер поразил меня своей повестью „Созвездие Козлотура“, а позднее заставил влюбиться в роман-эпопею „Сандро из Чегема“. Мне всегда были близки его ирония, юмор и трезвый взгляд на мир, его мудрое отношение к жизни и смерти, его саркастичный оптимизм — без иллюзий, но и без отчаяния и безысходности. Особенно мне близки слова Искандера о том, что „сатира — это оскорблённая любовь к людям, к родине, может быть, к человечеству в целом“», — сказал красноярский писатель.

Премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. Цель ее учредителей — напомнить об искандеровских традициях человечности, юмора и красоты. Кроме того, в номинации «Проза» на премию выдвигаются произведения, созданные по мотивам книг самого Фазиля Искандера.