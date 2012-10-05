«Состав из четырех вагонов» собрал пробку на улице Авиаторов

В Советском районе Красноярска автоледи устроила ДТП с четырьмя машинами.

По данным пресс-службы ГИБДД, авария произошла сегодня утром на ул. Авиаторов, рядом с домом 2а. Женщина-водитель автомобиля Kia не справилась с управлением и врезалась в двигающийся перед ней Toyota. Та, в свою очередь, столкнулась с Toyota Land Cruiser и отечественной Волгой.

В аварии никто не пострадал. В пресс-службе дорожной полиции отметили — все участники происшествия были трезвыми. Автомобили уже убрали с дороги, но, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная обстановка в этом районе остаётся сложной.