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В Академгородке под колесами УАЗа погибла пенсионерка (видео)
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В Академгородке под колесами УАЗа погибла пенсионерка (видео)

11 сентября 11:50
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В Октябрьском районе Красноярска в аварии погибла пожилая женщина. По данным пресс-службы ГИБДД, ДТП произошло в районе дома № 24 в Академгородке, на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp

Очевидцы пояснили, что виновником аварии оказался пожилой водитель автомобиля УАЗ. «Водителю примерно 80 лет. Ехал из нижнего Академгородка на „зеленый“. Значит бабуля тоже на „зеленый“ шла», — пояснила жительница района. Сотрудникам полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

На правобережье сбили женщину с ребенком на переходе

Видео: vk.com/kraschp

Еще одно ДТП с наездом на пешехода произошло вчера днем на перекрестке ул. Цементников и Краснопресненской. Отечественный автомобиль Lada выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил там женщину с ребенком. На видео с регистратора видно, что от удара люди подлетели в воздух и упали на проезжую часть. По данным пресс-службы ГИБДД, об этой аварии в дежурную часть никто не сообщил.

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