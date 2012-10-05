В Академгородке под колесами УАЗа погибла пенсионерка (видео)

В Октябрьском районе Красноярска в аварии погибла пожилая женщина. По данным пресс-службы ГИБДД, ДТП произошло в районе дома № 24 в Академгородке, на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Очевидцы пояснили, что виновником аварии оказался пожилой водитель автомобиля УАЗ. «Водителю примерно 80 лет. Ехал из нижнего Академгородка на „зеленый“. Значит бабуля тоже на „зеленый“ шла», — пояснила жительница района. Сотрудникам полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП с наездом на пешехода произошло вчера днем на перекрестке ул. Цементников и Краснопресненской. Отечественный автомобиль Lada выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил там женщину с ребенком. На видео с регистратора видно, что от удара люди подлетели в воздух и упали на проезжую часть. По данным пресс-службы ГИБДД, об этой аварии в дежурную часть никто не сообщил.