В Красноярском крае подвели предварительные итоги выборов

Избирательные комиссии Красноярского края подвели предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления 2017 года.

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Согласно имеющимся на данный момент данным, больше всех голосов избирателей набрала партия «Единая Россия». Причем как по одно- и многомандатным округам, так и при голосовании по спискам.

Так, в Минусинске партия власти набрала 40,5 %. На втором месте ЛДПР, набравшая 20,87 %, а на третьем — КПРФ с 15,98 %. Эти партии получат 15, 3 и 3 мандата, соответственно. Не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и поэтому не будут представлены в горсовете «Патриоты России» (4,93 %), «Справедливая Россия» (3,95 %) и «Коммунисты России» (2,78 %).

Похожая ситуация пока складывается и в Норильске, где также выбирали депутатов горсовета. Здесь «Единая Россия» набрала 50,57 %, ЛДПР — 18,43 %, «Справедливая Россия» — 11,28 %, «Российская экологическая партия» — 6,63 %. Против всех проголосовало 13,06 %. Таким образом, партии власти получает 25 мандатов, либерал-демократы — 5 мандатов, справедливороссы — 3 мандата, а экологи — 2 мандата.

Чуть иначе прошли выборы в Назаровский городской парламент. Здесь на втором месте оказались «Патриоты России», набрав 26,9 % и получив 3 мандата из 20. Остальные распределились между «Единой Россией» (15 мандатов при 49 % голосов) и ЛДПР (1 мандат при 6 %).

Примечательно то, что практически по всем трем территориям в этом году «Единая Россия» набрала меньше голосов, чем было еще пять лет назад. При этом, если везде это сокращение составило 1-2 процентных пункта, то в Норильске партия власти недосчиталась 14 п.п.

Справедливости ради, стоит отметить, что все ветераны политической сцены получили в этот раз меньше голосов, основная масса которых была отдана за кандидата «Против всех».

Однако ЛДПР в этом году смогла укрепить свои позиции в горсоветах Минусинска и Норильска, где партия получила на один мандат больше, чем было ранее.

Окончательные данные будут подведены избиркомом в ближайшее время, хотя кардинально ситуация вряд ли изменится.