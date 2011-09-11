Бывшего краевого министра инноваций сделали замом экс-губернатора края

Заместителем министра по делам Северного Кавказа назначили Ольгу Рухуллаеву. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

До нового назначения Рухуллаева в этом же ведомстве возглавляла департамент инвестиционных проектов. Этот пост она заняла в январе 2015 года.

До этого она была сначала (2011-2013 года) заместителем министра инвестиций и инноваций Красноярского края, а затем (2011-2014 года) и руководителем ведомства. Как раз в это время нынешний глава северо-кавказского министерства Лев Кузнецов занимал пост губернатора региона.

Ольга Рухуллаева стала пятым заместителем Кузнецова в министерстве по делам Северного Кавказа.