Министерство экс-губернатора края уличили в покупке дорогих телевизоров

Министерство по делам Северного Кавказа, которым руководит бывший красноярский губернатор Лев Кузнецов, покупало слишком дорогие телевизоры, посчитали в Счетной палате России. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители палаты считают, что при закупках специалисты министерства по делам Северного Кавказа не учитывали нормативные требования к товарам, которые утверждены им самим. «Несмотря на оптимизацию расходов бюджета, Минкавказ продолжает приобретать бытовую технику с избыточными потребительскими свойствами», — такое заявление сделали аудиторы.

В качестве примера они привели закупку телевизоров: в прошлом году министерство купило технику со стереозвуком, изогнутым экраном и разрешением 4К. По мнению аудиторов, на всю закупленную министерством за год технику можно было бы потратить на 2,5 млн рублей меньше.

Кроме этого, выяснилось, что чиновники из министерства слишком часто пользовались служебным транспортом — они превышали лимит в 13 часов в сутки, что привело к дополнительным расходам в размере 5,4 млн рублей.

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По итогам проверки представители Счетной палаты известили о результатах правительство России и Федеральное Собрание, а в само министерство по делам Северного Кавказа направили представление.

Напомним, руководит министерством по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который в 2014 году покинул кресло губернатора Красноярского края. По официальным данным, за 2016 год министр по делам Северного Кавказа заработал больше всех в правительстве РФ, задекларировав почти 600 млн рублей.