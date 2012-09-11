В Красноярске изъяли опасную свинину

В Красноярске специалисты Россельхознадзора провели рейд по местам несанкционированной торговли. На одной из таких точек в Кировском районе специалисты обнаружили в продаже подозрительную свинину и сало. Сотрудники установили, что ветеринарно-санитарная экспертиза продукции не проводилась, также у торговцев отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие безопасность мяса и сала.

Из оборота изъяли почти 65 кг продукции, в отношении четырех граждан возбуждены административные дела и выданы предписания об устранении нарушений.

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В Россельхознадзоре напоминают, что покупать мясную продукцию в местах несанкционированной торговли (на стихийных рынках, вдоль обочин дорог и т. д.) может быть опасно для здоровья.

Такая продукция может стать причиной возникновения таких болезней как сибирская язва и туберкулез.