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В Красноярске изъяли опасную свинину
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В Красноярском крае

В Красноярске изъяли опасную свинину

11 сентября 14:23
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В Красноярске специалисты Россельхознадзора провели рейд по местам несанкционированной торговли. На одной из таких точек в Кировском районе специалисты обнаружили в продаже подозрительную свинину и сало. Сотрудники установили, что ветеринарно-санитарная экспертиза продукции не проводилась, также у торговцев отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие безопасность мяса и сала.

Из оборота изъяли почти 65 кг продукции, в отношении четырех граждан возбуждены административные дела и выданы предписания об устранении нарушений.

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В Россельхознадзоре напоминают, что покупать мясную продукцию в местах несанкционированной торговли (на стихийных рынках, вдоль обочин дорог и т. д.) может быть опасно для здоровья.

Такая продукция может стать причиной возникновения таких болезней как сибирская язва и туберкулез.

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