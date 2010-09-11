Активистов чуть не побили за очистку скал на «Столбах»

Альпинисты почистили от надписей «плечо Деда», но туристы обвинили их в вандализме. Как рассказали в пресс-службе заповедника, три человека избавили от краски самую популярную смотровую площадку.
Представители «Столбов» рассказали, что уже несколько лет мечтали убрать надписи, которые туристы оставляли на скале Дед, в районе площадки на "плече". Выполнить эту задумку в прошедшие выходные взялись три спортсмена красноярской Федерации альпинизма — Илья Пачуев, Андрей Тарасов и Стас Катанаев. Молодые люди рассказали, что немногочисленные отдыхающие проявили бдительность, так как подумали, что парни оставляют "автографы" на скалах.
«Сегодня чистили вандальные надписи на скале „Дед“. Чуть не получили „люлей“ от проходящих туристов, посчитавших что мы рисуем. Всё обошлось... Хотя со стороны было действительно похоже на акт вандализма», — пояснил Стас Катанаев.
Напомним, акции по очистке скал регулярно проходят на территории заповедника. Для этого применяется специальный состав, который размягчает краску и позволяет счистить ее потом при помощи щетки.