Активистов чуть не побили за очистку скал на «Столбах»

Альпинисты почистили от надписей «плечо Деда», но туристы обвинили их в вандализме. Как рассказали в пресс-службе заповедника, три человека избавили от краски самую популярную смотровую площадку.

Представители «Столбов» рассказали, что уже несколько лет мечтали убрать надписи, которые туристы оставляли на скале Дед, в районе площадки на "плече". Выполнить эту задумку в прошедшие выходные взялись три спортсмена красноярской Федерации альпинизма — Илья Пачуев, Андрей Тарасов и Стас Катанаев. Молодые люди рассказали, что немногочисленные отдыхающие проявили бдительность, так как подумали, что парни оставляют "автографы" на скалах.

«Сегодня чистили​ вандальные надписи на скале „Дед“. Чуть не получили „люлей“ от проходящих туристов, посчитавших что мы рисуем. Всё обошлось... Хотя со стороны было действительно похоже на акт вандализма», — пояснил Стас Катанаев.

Напомним, акции по очистке скал регулярно проходят на территории заповедника. Для этого применяется специальный состав, который размягчает краску и позволяет счистить ее потом при помощи щетки.