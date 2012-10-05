«Сделали Принцессе педикюр»: жирафе из «Роева ручья» провели сложнейшую операцию (видео)

Жирафе по кличке Принцесса из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» провели операцию по обрезке копыт. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети директор парка Андрей Горбань. Накануне стало известно, что из-за подачек посетителей у жирафы нарушился обмен веществ, что привело к увеличению и чрезмерному росту копыт.

10 сентября специалисты провели животному процедуру обрезки копыт, в которой участвовали 27 человек. Под контролем ветеринарных врачей жирафу обездвижили, почистили и подрезали копыта. Сложнейшая процедура заняла полчаса.

«Спасибо всем. Сложнейшая задача и высокий профессионализм», — поблагодарил участников операции директор парка флоры и фауны.

Как рассказали в пресс-службе «Роева ручья», животное чувствует себя хорошо, быстро передвигается по вольеру и с аппетитом ест.

Сотрудники парка в очередной раз напоминают посетителям, что не нужно подкармливать животных принесенной с собой едой, из-за этого они могут заболеть или вовсе погибнуть.

Рацион животных составляется ветеринарами с учетом их особенностей и дополнительные угощения им не нужны.